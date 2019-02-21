أعلن خصما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيسيان، الخميس، تشكيل تحالف يهدف إلى إلحاق الهزيمة به في الانتخابات التشريعية المُزمعة في 9 أبريل/نيسان.

وقال بيني غانتس، رئيس أركان الجيش السابق، ويائير لبيد، رئيس حزب "هناك مستقبل"، إنهما سيتقدمان بقائمة مشتركة في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة التي "ستشكل الحزب الحاكم الإسرائيلي الجديد".

وفي بيان صحفي مشترك قال الاثنان "فعلنا ذلك لشعورنا بالمسؤولية الوطنية".

وبموجب ترتيبات الوحدة اتفق الجانبان على القيادة بالتناوب، والتي بموجبها سيتولى غانتس رئاسة الوزراء في البداية ثم سيأتي لبيد للمنصب في وقت لاحق.

ويقول الاثنان إنهما سيقضيان على "الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي".

وكان استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أظهر أنه يمكن للرئيس السابق لأركان الجيش بيني غانتس التفوق على حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، في حال خوض الانتخابات بتحالف مع حزب "هناك مستقبل".

وأشار الاستطلاع الذي أجرته قناة التلفزة 13 إلى أنه في حال خوض حزب "مناعة لإسرائيل" بقيادة غانتس الانتخابات بتحالف مع "هناك مستقبل" بقيادة يائير لبيد، فإنه يحصل على 36 مقعداً في الكنيست في مقابل 32 مقعداً لحزب " الليكود".