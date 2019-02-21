اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بأنها "تنزع للمغامرة" بتنفيذها حملات قصف في سوريا، مشيراً إلى أنه لا يستطيع استبعاد احتمال اندلاع صراع عسكري بين البلدين.

وقال ظريف لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية إن وجود إيران في سوريا جاء بناء على دعوة الحكومة السورية، "بينما تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني والسوري بالإضافة إلى القانون الدولي".

وأضاف في مقابلة مع الصحيفة أن "هناك نزعة للمغامرة من جانب إسرائيل ونزعة المغامرة تكون دائماً خطيرة".

ولدى سؤاله عما إذا كان يرى بوادر صراع عسكري بين إيران وإسرائيل أجاب ظريف "كلا لكنني لا أستطيع استبعاد الاحتمال".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل نفذت مئات الهجمات في سوريا على مدار السنوات الماضية وإنها ستكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وتزعم إسرائيل أنها تحاول التصدي للنفوذ الإيراني في سوريا، إذ تدعم طهران رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب التي اندلعت عام 2011، وقالت إن أفعال الجمهورية الإسلامية هي العامل الرئيسي الذي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي معرض حديثه أمام مؤتمر ميونخ للأمن اتهم ظريف إسرائيل بالسعي للحرب، وحذر من أن أفعالها هي والولايات المتحدة تزيد من احتمالات حدوث صدام في المنطقة.