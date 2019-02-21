سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 فبراير/شباط 2019
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خلاصات من TRT عربي: 21 فبراير/شباط 2019
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برر الإعدامات بالقول بأن القضاء مستقل / AP
21 فبراير 2019

أهم الأحداث:

السيسي يبرر إعدام المعارضين باستقلال القضاء، ‎ووزير الخارجية التركي يقول "سنقوم بما يجب لتطهير شرقي الفرات بسوريا".

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نفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام في حق 9 أشخاص اتهمتهم باغتيال النائب العام المصري هشام بركات عام 2015، ونُقل عن مصادر حكومية قولها بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيداً لتسليمهم لذويهم بغرض الدفن. [TRT عربي]

وبرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإعدامات، بأن القضاء مستقل، علماً أن الإعدامات في عهده هي الأكبر في تاريخ مصر، وتأتي بعد محاكمات يشوبها العوار وفق ما تؤكده منظمات حقوقية دولية. [TRT عربي]

وقال السيسي "لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله"، وأضاف أن بلاده تدعم "مختلف الهيئات القضائية باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم". [

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وإثر تنفيذ الإعدامات الجديدة طالبت منظمة العفو الدولية الدول الحليفة لمصر بإصدار إدانة علنية لاستخدام عقوبة الإعدام في حق معارضين في محاكمات يشوبها "العوار". وقالت مديرة حملات منظمة شمال إفريقيا في المنظمة ناجية بونيم "يجب ألا يظل المجتمع الدولي صامتاً إزاء هذه الزيادة في عمليات الإعدام، فمن خلال تنفيذ إعدامات هؤلاء الرجال التسعة أظهرت مصر عدم اكتراث مطلق بالحق في الحياة". [الأناضول]

تشاوش أوغلو: سنقوم بما يجب لتطهير شرقي الفرات في سوريا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده ستقوم بما يجب من أجل تطهير شرقي الفرات في سوريا من تنظيمي PKK/YPG الإرهابيين. وشدد على أن بلاده تعمل على التنسيق مع بعض البلدان الغربية وروسيا وإيران والولايات المتحدة بخصوص انسحاب الأخيرة من سوريا. [الأناضول]

ولفت تشاوش أوغلو أيضاً إلى أن تركيا تقوم بتعزيز موقعها الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي والمنظمات الدولية الأخرى العضوة فيه، ولكنه أشار إلى وجود مشاكل مع بعض الدول التي تجمعها شراكة إستراتيجية مع تركيا. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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