سياسة
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السيسي يبرر إعدام المعارضين باستقلال القضاء
برر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعدام تسعة مصريين معارضين، بأن القضاء مستقل، علماً أن الإعدامات في عهده هي الأكبر في تاريخ مصر، وتأتي بعد محاكمات يشوبها العوار وفق ما تؤكده منظمات حقوقية دولية.
السيسي يبرر إعدام المعارضين باستقلال القضاء
السيسي قاد انقلاباً عسكرياً عام 2013 ضد الرئيس محمد مرسي / Reuters
20 فبراير 2019

بعد ساعات قليلة من تنفيذ حكم الإعدام في مصر بحق 9 شباب معارضين، الأربعاء، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "إن أحداً لا يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله"، مضيفاً أنّ بلاده تدعم "مختلف الهيئات القضائية باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم".

وتصريحات السيسي جاءت في البيان الصادر عن الرئاسة المصرية عقب لقاء جمع السيسي بأعضاء جمعية النواب العامين الأفارقة، التي تضم أعضاء هيئات الادعاء العام بالقارة الأفريقية. وأشار السيسي إلى أن "الدولة تعمل على ترسيخ مبدأ استقلال القضاء من خلال الممارسات".

ونفذت وزارة الداخلية المصرية، الإعدام بحق 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو/حزيران 2015.

وقالت وكالة الأناضول إنّه من أبرز من تم تنفيذ الحكم بحقهم الشاب أحمد محمد طه، وهو نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

وإثر تنفيذ الإعدامات الجديدة، طالبت منظمة العفو الدوليةالدول الحليفة لمصر بإصدار إدانة علنية لاستخدام عقوبة الإعدام بحق معارضين في محاكمات يشوبها "العوار".

وقالت مديرة حملات منظمة شمال إفريقيا بالمنظمة ناجية بونيم، "يجب ألا يظل المجتمع الدولي صامتاً إزاء هذه الزيادة في عمليات الإعدام". وقالت إنّه "من خلال تنفيذ إعدامات هؤلاء الرجال التسعة، أظهرت مصر عدم اكتراث مطلق بالحق في الحياة".

وكانت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، ناشدت السلطات المصرية وقف تنفيذ الأحكام، بعدما أكد أهالي المتهمين أنّ اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه.

وارتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014 إلى 42، فيما ينتظر 50 معارضاً آخر تنفيذ العقوبة ذاتها بعد ما صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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