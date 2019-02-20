استخدمت الشرطة المغربية خراطيم المياه ضد معلمين محتجين، واعتدت عليهم بالهراوات وسط تظاهرات في مختلف أنحاء العاصمة الرباط.

انطلقت عدة مظاهرات، الأربعاء، بعد ثماني سنوات من ميلاد حركة 20 فبراير الاحتجاجية، التي رفعت شعارات ضد الاستبداد والفساد في البلاد.

ونظمت نقابات المعلمين احتجاجات أمام وزارة التعليم في الرباط، وحاولت بعد ذلك السير في زقاق نحو القصر الملكي القريب، ما أثار حملة قمع.

وهاجمت الشرطة المتظاهرين، وطرحت عدداً منهم أرضاً، ما أسفر عن إصابات متعددة، بينما ملأت سيارات الإسعاف والشرطة المنطقة، حسب ما نقلته أسوشيتد برس.

وجاء المتظاهرون، الذين يرتدي الكثيرون منهم زي المعلمين الأبيض، من جميع أنحاء المغرب مطالبين برفع الرواتب والترقيات، والاحتجاج على الفرص المحدودة للمدرسين ذوي الرتب المتدنية، تزامناً مع موجة غلاء وارتفاع الأسعار في البلاد.