سياسة
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الشرطة المغربية تقمع معلمين محتجين في ذكرى انطلاق حركة 20 فبراير
واجهت الشرطة المغربية مظاهرات في الرباط، الأربعاء، بخراطيم مياه، واعتدت على المحتجين بالهراوات، وهم معلمون خرجوا في مظاهرة أمام وزارة التعليم في الذكرى الثامنة لانطلاق حركة 20 فبراير.
الشرطة المغربية تقمع معلمين محتجين في ذكرى انطلاق حركة 20 فبراير
نظمت نقابات المعلمين احتجاجات أمام وزارة التعليم في الرباط، وحاولت بعد ذلك السير في زقاق نحو القصر الملكي
20 فبراير 2019

استخدمت الشرطة المغربية خراطيم المياه ضد معلمين محتجين، واعتدت عليهم بالهراوات وسط تظاهرات في مختلف أنحاء العاصمة الرباط.

انطلقت عدة مظاهرات، الأربعاء، بعد ثماني سنوات من ميلاد حركة 20 فبراير الاحتجاجية، التي رفعت شعارات ضد الاستبداد والفساد في البلاد.

ونظمت نقابات المعلمين احتجاجات أمام وزارة التعليم في الرباط، وحاولت بعد ذلك السير في زقاق نحو القصر الملكي القريب، ما أثار حملة قمع.

وهاجمت الشرطة المتظاهرين، وطرحت عدداً منهم أرضاً، ما أسفر عن إصابات متعددة، بينما ملأت سيارات الإسعاف والشرطة المنطقة، حسب ما نقلته أسوشيتد برس.

وجاء المتظاهرون، الذين يرتدي الكثيرون منهم زي المعلمين الأبيض، من جميع أنحاء المغرب مطالبين برفع الرواتب والترقيات، والاحتجاج على الفرص المحدودة للمدرسين ذوي الرتب المتدنية، تزامناً مع موجة غلاء وارتفاع الأسعار في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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