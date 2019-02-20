سياسة
2 دقيقة قراءة
تشاوش أوغلو: سنقوم بما يجب لتطهير شرق الفرات في سوريا
قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستقوم بما يجب من أجل تطهير منظقة "شرق الفرات" في سوريا، وأضاف "مكافحة التنظيمات الإرهابية بجوارنا بات أمراً حتمياً بالنسبة لنا من أجل أمن وبقاء بلدنا، ولن نأخذ إذناً من أحد لتحقيق ذلك".
تشاوش أوغلو: سنقوم بما يجب لتطهير شرق الفرات في سوريا
لفت تشاوش أوغلو إلى أن تركيا تعزز موقعها الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي / AA
20 فبراير 2019

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده ستقوم بما يجب من أجل تطهير منظقة "شرق الفرات" في سوريا من تنظيمي YPG وPKK الإرهابيين.

وشدّد الوزير التركي، في كلمة له بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، الأربعاء، على أن بلاده تعمل على التنسيق مع بعض البلدان الغربية وروسيا وإيران والولايات المتحدة بخصوص انسحاب الأخيرة من سوريا.

وقال "ولكن هذه لن تكون عملية انسحاب ستخلق مساحة لـ YPG أو PKK، أو أن تكون بشكل يحمي أولئك، وبالتأكيد فإننا لن نسمح بذلك فهذه مسألة مهمة للغاية بالنسبة لنا".

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن تركيا تقوم بتعزيز موقعها الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والمنظمات الدولية الأخرى التي تُعد تركيا عضواً فيها، مشيراً إلى وجود مشاكل مع بعض الدول التي تجمعها شراكة إستراتيجية مع تركيا.

وأضاف في هذا الصدد "شهدنا مشاكل مختلفة مع الولايات المتحدة، ولكن عملنا على إدارتها قبل أن تتحول إلى أزمة، دون أن نتنازل أو نضر بموقفنا الثابت".

وأوضح تشاوش أوغلو أن تركيا باتت عنصراً مهماً للغاية في سوريا، وأن سياساتها التي انتهجتها لاقت تقدير العالم بأسره، وشدد على أن تطهير "أوكار الإرهاب في المنطقة" يعتبر أمراً مهماً من أجل أمن تركيا، وأن ذلك ينعكس إيجابياً على السياحة في البلاد.

وأردف "مكافحة التنظيمات الإرهابية بجوارنا بات أمراً حتمياً بالنسبة لنا من أجل أمن وبقاء بلدنا، ولن نأخذ إذناً من أحد لتحقيق ذلك".

وذكّر تشاوش أوغلو بأن تركيا قامت بما يجب حتى اليوم فيما يخص مكافحة الإرهاب، مضيفاً "وسنقوم بما يجب من أجل تطهير شرق الفرات من YPG و PKK".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us