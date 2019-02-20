قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ سيكون حازماً، مشيراً إلى أن روسيا ستنشر صواريخ قادرة على بلوغ "الأراضي التي توجد فيها مراكز صنع قرار تهددها" في حال قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنشر منظومات صواريخ في أوروبا.

وأضاف في خطابه السنوي أمام مجلسي النواب والشيوخ أن "سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا غير ودية، وهم يصفوننا بأننا الخطر الأكبر على أمنهم".

واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام "اتهامات خيالية" للانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى، ما دفع روسيا إلى تعليق مشاركتها في هذا الاتفاق الذي يعود تاريخ إبرامه إلى الحرب الباردة.

وقال بوتين "كان ينبغي على شركائنا الأمريكيين قول الأمور بصدق بدلاً من استخدام اتهامات خيالية في حق روسيا لتبرير انسحابهم الأحادي من المعاهدة".