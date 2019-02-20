ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مصلحة السجون نفذت، الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً في حق 9 تتهمهم السلطات باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو/حزيران 2015، أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي.

جاء ذلك رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفَّذ فيهم حكم الإعدام لكل التهم التي أدينوا بها، وتأكيد ذويهم أن الاعترافات تمت تحت التعذيب والإكراه.

وأشارت صحيفة الوطن المصرية إلى أن حكم الإعدام نُفذ داخل سجن استئناف القاهرة في حق كل من "أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، وإسلام محمد".

والشاب أحمد طه، أحد الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، هو نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ويعدّ أول نجل قيادي بالجماعة تنفذ فيه عقوبة الإعدام.

وأشار مصدر أمني مصري إلى أن الحكم نُفذ في سجن استئناف القاهرة في السادسة صباحاً، حيث تم اقتياد الشبان إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحاً تم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين في هذه القضية، التي تمت إحالتها في 8 مايو/أيار 2016 إلى محكمة الجنايات، اتهامات بينها "اغتيال النائب العام السابق والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء إلى جماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص".

وهذه التهم نفاها المتهمون في جلسات محاكمتهم، مؤكدين "تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها" عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية اغتيال بركات.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حكماً بإقرار الإعدام الصادر في حق المتهمين التسعة، ورُفضت الطعون المقدمة منهم.

وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، نفذت الداخلية المصرية حكماً بإعدام 6 معارضين آخرين أدينوا في قضية قتل نجل قاضٍ، شمالي البلاد، في حادث يعود إلى قبل نحو عام، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج في كرداسة غرب القاهرة.

وبهذا يرتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014 إلى 42، فيما ينتظر 50 معارضاً آخر تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.