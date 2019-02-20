سياسة
2 دقيقة قراءة
عباس: فلسطين لن تتسلم أية أموال منقوصة من إسرائيل
قال الرئيس الفلسطيني إنه سيتوجه إلى كل مكان لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها، وأكد استمرار السلطة الفلسطينية في دفع مخصصات الأسرى والشهداء، وأشار إلى أن فلسطين لن تتسلم أية أموال منقوصة من إسرائيل.
عباس: فلسطين لن تتسلم أية أموال منقوصة من إسرائيل
الرئيس الفلسطيني قال إنه سيتوجه إلى كل مكان لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها 
20 فبراير 2019

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن فلسطين "لن تتسلم أية أموال منقوصة" من الجانب الإسرائيلي، رداً على قرار تل أبيب خصم جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأضاف عباس، في كلمة له أمام وفد من منظمة "جي ستريت" الأمريكية وعدد من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بثتها إذاعة صوت فلسطين الرسمية الأربعاء، أنه "سيتوجه إلى كل مكان لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها"، وأكد استمرار السلطة الفلسطينية في دفع مخصصات الأسرى والشهداء.

والأحد الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (138 مليون دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية، رداً على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى الأسرى المُحرَّرين وعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

والمبلغ المحتجز يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحررين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام عبرية.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقّع بين فلسطين وإسرائيل عام 1994، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهرياً إلى الحكومة الفلسطينية في رام الله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us