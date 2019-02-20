سياسة
2 دقيقة قراءة
فنزويلا تغلق حدودها البحرية مع كوراساو منعاً لدخول مساعدات أمريكية
يستمر تأهب الجيش الفنزويلي على الحدود مع كولومبيا منعاً لدخول المساعدات الأمريكية المكدسة هناك، كذلك أغلقت السلطات الفنزويلية حدودها البحرية مع جزيرة كوراساو منعاً لاستغلال هذه الجزيرة الهولندية في إدخال مساعدات.
فنزويلا تغلق حدودها البحرية مع كوراساو منعاً لدخول مساعدات أمريكية
وزير الدفاع الفنزويلي: جيشنا منتشر على طول الحدود  / Reuters Archive
20 فبراير 2019

أغلقت فنزويلا حدودها البحرية مع كوراساو، الأربعاء، منعاً لاستخدام هذه الجزيرة الهولندية الواقعة قبالة سواحلها الشمالية منطلقاً لإرسال مساعدات إنسانية أمريكية إلى أراضيها، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري فنزويلي لوكالة الصحافة الفرنسية.

ورداً على سؤال بشأن مدى صحة معلومات تداولتها الصحافة المحلية ومفادها أن فنزويلا علّقت الرحلات البحرية بين موانئها وموانئ الجزر الهولندية الثلاث كوراساو وأوروبا وبوناير، اكتفى الأميرال فلاديمير كوينتيرو بالقول بأن "هذا صحيح".

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيساً للبلاد واعترفت بشرعيته نحو خمسين دولة، تعهد بإدخال المساعدات الإنسانية الأمريكية المكدسة على حدود فنزويلا يوم السبت، متحدياً بذلك الرئيس نيكولاس مادورو الذي يرفض السماح بدخول هذه المساعدات.

وفي انتظار يوم السبت يتواصل تخزين المساعدات في كولومبيا بالقرب من الحدود مع فنزويلا، كذلك يعتزم غوايدو إدخال المساعدات عبر الحدود مع كل من البرازيل وكوراساو.

ويرفض مادورو السماح بإدخال المساعدات الأمريكية على الرغم من حاجة البلاد الماسة إليها، مبرراً رفضه بأن هذه المساعدات هي "ستار لخطة أمريكية لغزو بلاده".

ولا تزال القيادة العسكرية في فنزويلا موالية لمادورو، ومنعت حتى الآن إدخال المساعدات من كولومبيا.

وكان وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو قال إن القوات المسلحة "منتشرة في حالة تأهب على طول حدود البلاد، لمنع أي انتهاك لسلامة أراضيها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us