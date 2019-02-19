سياسة
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أردوغان: ليس بوسعنا تحمل موجة هجرة جديدة بمفردنا
قال الرئيس التركي إن "إبقاء اللاجئين داخل حدودنا لا يمكن اعتباره الطريقة المثلى لحل مشكلة الهجرة التي مصدرها سوريا"، معتبراً صيغة المنطقة الآمنة هي الأنسب لحل مشكلة اللاجئين.
أردوغان: ليس بوسعنا تحمل موجة هجرة جديدة بمفردنا
أردوغان يقول إن إبقاء اللاجئين داخل حدود تركيا لا يمكن اعتباره الطريقة المثلى لحل مشكلة الهجرة / AA
19 فبراير 2019

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، إن تركيا لن تستطيع تحمل العبء بمفردها بعد اليوم في حال حدوث موجة هجرة جديدة.

جاء ذلك في كلمة خلال المؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست المعنية بإدارة ملف الهجرة، المنعقد في إسطنبول.

وأضاف أردوغان أن "إبقاء اللاجئين داخل حدودنا لا يمكن اعتباره الطريقة المثلى لحل مشكلة الهجرة التي مصدرها سوريا".

وأكد أن صيغة المنطقة الآمنة التي طرحها في الأعوام الأولى للأزمة هي أنسب حل عملي لعودة اللاجئين السوريين.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن إنفاق تركيا لصالح اللاجئين من إمكاناتها الوطنية، ووفق معايير الأمم المتحدة، تجاوز 37 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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