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مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يرى أن بداية انسحاب المسلحين من الموانئ فرصة قد تكون بداية لإنهاء الصراع في اليمن، والسلطة الفلسطينية تنتوي الرد على سرقة إسرائيل أموال الضرائب بقرارات حاسمة.

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المبعوث الأممي: بداية الانسحاب من الموانئ فرصة لإنهاء الصراع في اليمن

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إن بداية انسحاب القوات من ثلاثة موانئ رئيسية تُعدّ فرصة للانتقال إلى الهدف الكبير، وإنهاء الصراع المستمر منذ أربع سنوات متسبّباً في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. [TRT عربي]

قال غريفيث لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من انسحاب قوات طرفي الحرب من مدينة الحديدة اليمنية "ربما تبدأ اليوم أو غداً". وأضاف "اتفقت الأطراف على الانسحاب من ميناءَي "الصليف" و"رأس عيسى"، يعقبه الانسحاب من ميناء الحديدة والمناطق الحيوية في المدينة، بالتزامن مع تسهيلات إنسانية في المرحلة الثانية". [رويترز]

وأخبر غريفيث مجلس الأمن بأن حكومة اليمن وجماعة الحوثي أظهرتا أنهما قادرتان على الوفاء بالتزامات وعدتا بها في ديسمبر/كانون الأول 2018، من خلال الاتفاق على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الموانئ. [TRT عربي]

عريقات: سنردّ على سرقة إسرائيل أموال الضرائب بقرارات حاسمة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارات "حاسمة ومصيرية"، رداً على قرار إسرائيل خصم جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. [الأناضول]

وكشف عريقات، في حوار مع وكالة الأناضول، عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعقد، الأربعاء، اجتماعاً للجنة "العليا لمتابعة توصيات المجلس المركزي الفلسطيني"، لدراسة "الخيارات واتخاذ القرارات بشأن خصم أموال الضرائب"، وأضاف "ستكون قرارات حاسمة ومصيرية وعلى مستوى الحدث". [الأناضول]

وكان الاحتلال الإسرائيلي قرر، الأحد، خصم نحو 139 مليون دولار أمريكي من عائدات الضرائب التي يجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية وبدء تنفيذ القرار فوراً. [TRT عربي]