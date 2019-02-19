قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إن بداية انسحاب القوات من ثلاثة موانئ رئيسية تُعتبر فرصة للانتقال إلى الهدف الكبير، وإنهاء الصراع المستمر منذ أربع سنوات متسبّباً في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأخبر غريفيث مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بأن حكومة اليمن وجماعة الحوثي أظهرتا أنهما قادرتان على الوفاء بالتزامات وعدتا بها في ديسمبر/كانون الأول 2018، من خلال الاتفاق على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من الموانئ.

ويمكن للقوات بدء الانسحاب في البداية من ميناءَي "الصليب" و"رأس عيسى" الصغيرين، وبعدها الانسحاب من ميناء الحديدة الرئيسي والأجزاء المهمة من المدينة، الأمر الذي سيسمح بالوصول إلى منشأة تخزين الحبوب الرئيسية التابعة للأمم المتحدة.