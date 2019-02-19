سياسة
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واشنطن قلقة من دور حزب الله في الحكومة اللبنانية الجديدة
أعربت السفيرة الأمريكية في بيروت عن قلقها من دور حزب الله في الحكومة اللبنانية. وقالت السفيرة عقب لقائها رئيس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، إن القلق الأمريكي راجع إلى أن الحزب "يواصل الاحتفاظ بمليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة".
واشنطن قلقة من دور حزب الله في الحكومة اللبنانية الجديدة
السفيرة إليزابيث ريتشارد قالت عقب لقاء الحريري إن الدور المتزايد لحزب الله في الحكومة اللبنانية يثير قلق الولايات المتحدة / AP
19 فبراير 2019

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن السفيرة الأمريكية قالت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء، إن الدور المتزايد لحزب الله في الحكومة اللبنانية يثير قلق الولايات المتحدة.

وقال بيان للسفارة إن السفيرة إليزابيث ريتشارد قالت عقب لقاء الحريري إنها كانت "صريحة جداً في ما يتعلق بقلق الولايات المتحدة من الدور المتزايد في مجلس الوزراء لتنظيم يواصل الاحتفاظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة".

وقالت ريتشارد، دون أن تذكر حزب الله بالاسم، إن هذه الجماعة "تواصل اتخاذ القرارات الأمنية الوطنية الخاصة بها والتي تعرّض باقي البلاد للخطر".

وأضافت أنها "تواصل خرق سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة من خلال المشاركة في صراع مسلح في ما لا يقل عن ثلاث دول".

وتهدف سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان رسمياً إلى إبعاد نفسه عن الصراعات التي تدور في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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