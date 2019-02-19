سياسة
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خطيبة خاشقجي في البرلمان الأوروبي لحثه على فرض عقوبات على السعودية
دعت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الثلاثاء، البرلمان الأوروبي إلى أداء واجباته الإنسانية في قضية مقتل خاشقجي واتخاذ الخطوات اللازمة ضد قاتليه.
خطيبة خاشقجي في البرلمان الأوروبي لحثه على فرض عقوبات على السعودية
خطيبة خاشقجي تزور مقر البرلمان الأوروبي وتدعوه إلى القيام بواجبه الإنساني حيال مقتل خاشقجي / AA
19 فبراير 2019

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول، إنها أجرت زيارة إلى البرلمان الأوروبي لحثه على القيام بوظيفته الإنسانية باتخاذ خطوات جادة في قضية مقتل خاشقجي.

وأعربت جنكيز، الثلاثاء من مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، عن أملها أن تكون زيارتها وسيلة لفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية.

وأضافت جنكيز "أنا هنا لحث البرلمان الأوروبي على أداء واجبه الإنساني، فأنا لست هنا من أجل جمال فقط، وإنما من أجل قيمه والقضايا التي كان يدافع عنها".

من جانبه قالرئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري،إن "البرلمان الأوروبي مصمم على كشف ملابسات اغتيال خاشقجي".

وأضاف بانزيري أنه من مؤيدي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية اغتيال خاشقجي، مؤكداً أن البرلمان الأوروبي لن يسمح بالتستر على تلك الجريمة.

وقُتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، ووقفت 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل كان رئيس فريق التفاوض معه، دون ذكر اسمه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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