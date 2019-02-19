سياسة
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مقتل 5 مدنيين بقصف مدفعي لقوات النظام في إدلب
قصفت قوات النظام السوري مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان، إضافة إلى بلدات أخرى مجاورة لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا من مناطق خفض التصعيد. وتعدّ هذه الهجمة الثانية من نوعها خلال 24 ساعة.
مقتل 5 مدنيين بقصف مدفعي لقوات النظام في إدلب
القصف المدفعي للنظام السوري استهدف منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب / AA
19 فبراير 2019

قُتل 5 مدنيين بينهم طفل وأصيب 6 آخرون، الثلاثاء، في قصف مدفعي استهدف منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية من قبل قوات النظام وحلفائه.

وبحسب مصادر محلية، طال القصف مدينتي خان شيخون، ومعرة النعمان، إضافة إلى بلدات أخرى مجاورة في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا.

وقال مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى حاج يوسف لوكالة الأناضول إن "قوات النظام مستمرة في استهداف المدنيين في المحافظة بشكل ممنهج". وأشار إلى أن 68 مدنياً قتلوا فيما أصيب 260 آخرون منذ مطلع 2019، جراء القصف المدفعي والهجمات الجوية التي يشنها النظام على منطقة خفض التصعيد في إدلب.

ودمر القصف أكبر مخبز آلي في خان شيخون وريفها، والذي يغطي احتياجاتها بشكل أساسي من مادة الخبز، وتسبب في احتراق الفرن وخروجه عن الخدمة بشكل كامل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي هجمات النظام رغم الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا في منتجع "سوتشي" في سبتمبر/أيلول 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، الذي سحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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