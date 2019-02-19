سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يهدم 8 منشآت فلسطينية في الأغوار
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم الممنهجة لمنازل الفلسطينيين، والتي كان آخرها مداهمته لقرية الرأس الأحمر، في الأغوار الشمالية، وهدم 8 منشآت تستخدم للسكن ولتربية الأغنام؛ بدعوى البناء بدون ترخيص.
الاحتلال الإسرائيلي يهدم 8 منشآت فلسطينية في الأغوار
صورة أرشيفية لقوات إسرائيلية أثناء شروعها في هدم بيوت فلسطينيين  / AFP
19 فبراير 2019

هدمت قوة عسكرية إسرائيلية، الثلاثاء، ثماني منشآت فلسطينية، في منطقة الأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في منطقة الأغوار معتز بشارات، إن قوة عسكرية داهمت قرية الرأس الأحمر، في الأغوار الشمالية، وشرعت في هدم ثماني منشآت تستخدم للسكن ولتربية الأغنام، تعود لعائلتين فلسطينيتين.

ويقطن في منطقة الأغوار نحو عشرة آلاف فلسطيني يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.

وتسيطر إسرائيل على أكثر من 80% من منطقة الأغوار وتقيم فيها 21 مستوطنة، وتعدّها محمية أمنية واقتصادية، وتسعى للاحتفاظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل نهائي مع الفلسطينيين.

لكن الفلسطينيين يشددون على أنهم "لن يبنوا دولتهم المستقلة دون الأغوار التي تشكل نحو 30% من مساحة الضفة وأغناها بالموارد الطبيعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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