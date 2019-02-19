سياسة
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مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة في انفجار بالقاهرة
قالت وزارة الداخلية المصرية إن انفجار عبوة ناسفة بدائية كان يحملها "متشدد" أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة آخرين، وأضافت أن الانفجار وقع أثناء ملاحقة الشرطة لرجل في إطار عملية البحث عن المسؤول عن محاولة هجوم على دورية للشرطة، غرب القاهرة يوم الجمعة.
مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة في انفجار بالقاهرة
وزارة الداخلية المصرية تقول إن الانفجار حصل بعد إلقاء القبض على المشتبه فيه / AFP
19 فبراير 2019

ذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية، الإثنين، أن شرطيين قُتلا وأصيب ثلاثة عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية كان يحملها "متشدد" أثناء ملاحقته في العاصمة القاهرة.

ووفقاً للوزارة كانت قوات الأمن تلاحق الرجل في إطار عملية البحث عن المسؤول عن محاولة هجوم على دورية للشرطة، غرب القاهرة يوم الجمعة الماضي.

وقال البيان إنه بعد القبض على المشتبه فيه في منطقة أثرية وسط القاهرة بالقرب من مسجد الأزهر "انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، ما أسفر عن مقتل الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ثلاثة ضباط أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وضابط في الأمن العام".

وذكرت مصادر أمنية أن ثلاثة مدنيين على الأقل أصيبوا كذلك بينهم طالب تايلاندي أصيب بجروح بسيطة، وبث التلفزيون الرسمي صورة بالأبيض والأسود للمشتبه فيه وقال إن اسمه الحسن عبد الله.

وأسفرت محاولة الهجوم، يوم الجمعة، عن إصابة شرطيين وثلاثة مدنيين بجروح طفيفة عندما انفجرت قنبلة بدائية أثناء محاولة لتفكيكها، حسبما أفاد مصدر أمني آنذاك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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