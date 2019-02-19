ذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية، الإثنين، أن شرطيين قُتلا وأصيب ثلاثة عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية كان يحملها "متشدد" أثناء ملاحقته في العاصمة القاهرة.

ووفقاً للوزارة كانت قوات الأمن تلاحق الرجل في إطار عملية البحث عن المسؤول عن محاولة هجوم على دورية للشرطة، غرب القاهرة يوم الجمعة الماضي.

وقال البيان إنه بعد القبض على المشتبه فيه في منطقة أثرية وسط القاهرة بالقرب من مسجد الأزهر "انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، ما أسفر عن مقتل الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ثلاثة ضباط أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وضابط في الأمن العام".

وذكرت مصادر أمنية أن ثلاثة مدنيين على الأقل أصيبوا كذلك بينهم طالب تايلاندي أصيب بجروح بسيطة، وبث التلفزيون الرسمي صورة بالأبيض والأسود للمشتبه فيه وقال إن اسمه الحسن عبد الله.

وأسفرت محاولة الهجوم، يوم الجمعة، عن إصابة شرطيين وثلاثة مدنيين بجروح طفيفة عندما انفجرت قنبلة بدائية أثناء محاولة لتفكيكها، حسبما أفاد مصدر أمني آنذاك.