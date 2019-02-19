سياسة
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مؤسس هواوي: دوافع سياسية وراء اعتقال المديرة المالية للشركة في كندا
قال مؤسس شركة هواوي الصينية إن اعتقال السلطات الكندية لابنته بطلب من السلطات الأمريكية يخفي دوافع سياسية. وتُتهم ابنته بالتحايل البنكي والإلكتروني في ما يتصل بانتهاك عقوبات فرضتها واشنطن على إيران.
مؤسس هواوي: دوافع سياسية وراء اعتقال المديرة المالية للشركة في كندا
مؤسس هواوي قال إن التصرفات الأمريكية غير مقبولة  / Reuters
19 فبراير 2019

قال رين تشنغ فاي، مؤسس شركة هواوي الصينية العملاقة لتكنولوجيا الاتصالات، الإثنين، إن اعتقال المديرة المالية للشركة ابنته منغ وان تشو في كندا "يخفي خلفه دوافع سياسية".

وأضاف رين تشنغ فاي، خلال مقابلة مع BBC، أنه يعترض "على ما قامت به الولايات المتحدة، هذا النوع من التصرفات ذات الدوافع السياسية غير مقبول".

وقال إن "العالم لا يستطيع العيش بدون تكنولوجيا هواوي الأكثر تطوراً"، وأضاف "لا يمكن للولايات المتحدة أن تسحقنا".

واعتقلت كندا منغ يوم 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي بطلب من الولايات المتحدة، واتهمت منغ بالتحايل البنكي والإلكتروني في ما يتصل بانتهاك عقوبات فرضتها واشنطن على إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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