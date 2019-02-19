قال رين تشنغ فاي، مؤسس شركة هواوي الصينية العملاقة لتكنولوجيا الاتصالات، الإثنين، إن اعتقال المديرة المالية للشركة ابنته منغ وان تشو في كندا "يخفي خلفه دوافع سياسية".

وأضاف رين تشنغ فاي، خلال مقابلة مع BBC، أنه يعترض "على ما قامت به الولايات المتحدة، هذا النوع من التصرفات ذات الدوافع السياسية غير مقبول".

وقال إن "العالم لا يستطيع العيش بدون تكنولوجيا هواوي الأكثر تطوراً"، وأضاف "لا يمكن للولايات المتحدة أن تسحقنا".

واعتقلت كندا منغ يوم 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي بطلب من الولايات المتحدة، واتهمت منغ بالتحايل البنكي والإلكتروني في ما يتصل بانتهاك عقوبات فرضتها واشنطن على إيران.