قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، إنه يريد انتقالاً سلمياً للسلطة في فنزويلا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "كل الخيارات لا تزال مفتوحة".

وحذر ترمب أفراد الجيش الفنزويلي الذين يساعدون الرئيس نيكولاس مادورو على البقاء في السلطة من أنهم "يخاطرون بأرواحهم ومستقبلهم"، وحثهم على السماح بدخول المساعدات الإنسانية للبلاد، وفق وكالة رويترز.

وفي كلمة أمام حشد معظمه من المهاجرين من فنزويلا وكوبا، قال ترمب إن جيش فنزويلا يواصل دعم مادرو.

وأضاف "لن تجدوا ملاذاً آمناً ولا مخرجاً سهلاً ولا سبيلاً للهرب. ستخسرون كل شيء".