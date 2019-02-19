سياسة
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ترمب: كل الخيارات مفتوحة في فنزويلا
قال الرئيس الأمريكي إن أفراد الجيش الذين يساعدون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على البقاء في السلطة "يخاطرون بأرواحهم ومستقبلهم". وأضاف أن "كل الخيارات لا تزال مفتوحة في فنزويلا".
ترمب: كل الخيارات مفتوحة في فنزويلا
ترمب قال إن أفراد الجيش الذين يساعدون مادورو لن يجدوا مخرجاً آمناً  / AP
19 فبراير 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، إنه يريد انتقالاً سلمياً للسلطة في فنزويلا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "كل الخيارات لا تزال مفتوحة".

وحذر ترمب أفراد الجيش الفنزويلي الذين يساعدون الرئيس نيكولاس مادورو على البقاء في السلطة من أنهم "يخاطرون بأرواحهم ومستقبلهم"، وحثهم على السماح بدخول المساعدات الإنسانية للبلاد، وفق وكالة رويترز.

وفي كلمة أمام حشد معظمه من المهاجرين من فنزويلا وكوبا، قال ترمب إن جيش فنزويلا يواصل دعم مادرو.

وأضاف "لن تجدوا ملاذاً آمناً ولا مخرجاً سهلاً ولا سبيلاً للهرب. ستخسرون كل شيء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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