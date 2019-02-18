سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل مدنيين في انفجار مركبتين مفخختين في إدلب السورية
أودى انفجار مركبتين مفخختين في مدينة إدلب السورية بحياة 9 مدنيين على الأقلّ. وقع الانفجار الأول في حي القصور بالمدينة، فيما حصل الثاني بعد تجمع الناس ووصول فرق الدفاع المدني إلى المكان نفسه.
مقتل مدنيين في انفجار مركبتين مفخختين في إدلب السورية
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ 13 شخصاً على الأقل قتلوا بينهم 10 مدنيين / AA
18 فبراير 2019

لقي 9 مدنيين مصرعهم وأصيب 37 آخَرون، الإثنين، في انفجار مركبتين مفخختين في مدينة إدلب السورية، حسب ما نقلته وكالة الأناضول، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ 13 شخصاً على الأقل قُتلوا بينهم 10 مدنيين.وقال مدير الدفاع المدني في المدينة مصطفى الحاج يوسف، للأناضول، إن الانفجار الأول وقع بعد ظهر الإثنين، في حي القصور، فيما وقع الانفجار الثاني بعد وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الانفجار.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه حدث "انفجار عبوة ناسفة مزروعة تحت سيارة داخل المدينة، ولدى تجمع الناس في المكان انفجرت دراجة نارية كانت مركونة في مكان قريب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us