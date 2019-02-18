لقي 9 مدنيين مصرعهم وأصيب 37 آخَرون، الإثنين، في انفجار مركبتين مفخختين في مدينة إدلب السورية، حسب ما نقلته وكالة الأناضول، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ 13 شخصاً على الأقل قُتلوا بينهم 10 مدنيين.وقال مدير الدفاع المدني في المدينة مصطفى الحاج يوسف، للأناضول، إن الانفجار الأول وقع بعد ظهر الإثنين، في حي القصور، فيما وقع الانفجار الثاني بعد وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الانفجار.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه حدث "انفجار عبوة ناسفة مزروعة تحت سيارة داخل المدينة، ولدى تجمع الناس في المكان انفجرت دراجة نارية كانت مركونة في مكان قريب".