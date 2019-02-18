قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تنتظر تطهير مدينة منبج السورية من الإرهابيين في أقرب وقت ممكن، وفاءً بالوعود التي قطعتها واشنطن لأنقرة في هذا الصدد.

وأوضح أردوغان في خطاب ألقاه، الإثنين، في ولاية بوردور جنوب غربي تركيا، أن أنقرة "لن تغض الطرف عن تأسيس كيان لتنظيم إرهابي بجوار حدودها الجنوبية، وستدمر ذلك الممر الإرهابي مهما كان الثمن باهظاً".

وشدد أردوغان على وجوب تطهير منبج من الإرهابيين في أسرع وقت، وتسليم إدارة المنطقة لسكانها الأصليين، وأضاف قائلاً "ننتظر وقف الدعم المستمر للتنظيم الإرهابي المتمركز في مناطق شرق نهر الفرات".

وتابع "تركيا تهدف إلى إحلال الأمن في تلك المناطق، وإعادة إنعاش البنية التحتية فيها، كي يُتاح للاجئين العودة إلى ديارهم".

وفي إشارة إلى الدعم الأمريكي للتنظيمات الإرهابية شمال سوريا قال أردوغان "ترسلون 23 ألف شاحنة أسلحة للإرهابيين بالمجان، وتمتنعون عن تزويد تركيا بالأسلحة، رغم أننا ندفع ثمنها، فهل هذا تصرف يليق بحليف في الناتو".

وأكد أردوغان أن من يقف إلى جانب تركيا، سيكون هو الرابح في هذه المنطقة، ولفت إلى أن بلاده "لن تكترث لأحد حينما يتعلق الأمر ببقائها ومستقبلها".

وفي هذا الشأن، قال "إن لم نفعلها اليوم فحتماً سنوجه ضربة قاصمة للإرهابيين في الأيام القادمة، ومن يدعمون الإرهاب، هم في الحقيقة يهددون أمنهم، وكما أننا نريد أمن حلفائنا، فإننا لن نتهاون في تنفيذ ما يجب للحفاظ على أمننا".

واستمراراً لانتقاده السياسات الأمريكية، قال أردوغان "من أجل أمنهم يقطعون آلاف الكيلومترات لتنفيذ عمليات في سوريا، بينما تركيا لديها حدود مع هذا البلد بطول 911 كيلومتراً، وتتعرض للتهديد من هذا الجانب باستمرار، ويطلبون منا عدم تنفيذ عمليات عسكرية داخل سوريا، فهل هذا منطقي؟".

وسبق أن شددت تركيا على ضرورة التزام الولايات المتحدة خارطة الطريق المتفق عليها مع تركيا، العام الماضي، بخصوص منطقة منبج، التي تنص على إخراج عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي منها.