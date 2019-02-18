سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: ننتظر تطهير مدينة منبج السورية سريعاً
جدّد الرئيس التركي دعوته الولايات المتحدة الأمريكية لالتزام خارطة طريق منبج التي تنص على إخراج تنظيم YPG/PKK الإرهابي منها، مشدداً على وجوب تطهير منبج من الإرهابيين في أسرع وقت، وتسليم إدارة المنطقة لسكانها الأصليين.
أردوغان: ننتظر تطهير مدينة منبج السورية سريعاً
أردوغان يقول إن تركيا لن تغض الطرف عن تأسيس كيان لتنظيم إرهابي بجوار حدودها  / AA
18 فبراير 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تنتظر تطهير مدينة منبج السورية من الإرهابيين في أقرب وقت ممكن، وفاءً بالوعود التي قطعتها واشنطن لأنقرة في هذا الصدد.

وأوضح أردوغان في خطاب ألقاه، الإثنين، في ولاية بوردور جنوب غربي تركيا، أن أنقرة "لن تغض الطرف عن تأسيس كيان لتنظيم إرهابي بجوار حدودها الجنوبية، وستدمر ذلك الممر الإرهابي مهما كان الثمن باهظاً".

وشدد أردوغان على وجوب تطهير منبج من الإرهابيين في أسرع وقت، وتسليم إدارة المنطقة لسكانها الأصليين، وأضاف قائلاً "ننتظر وقف الدعم المستمر للتنظيم الإرهابي المتمركز في مناطق شرق نهر الفرات".

وتابع "تركيا تهدف إلى إحلال الأمن في تلك المناطق، وإعادة إنعاش البنية التحتية فيها، كي يُتاح للاجئين العودة إلى ديارهم".

وفي إشارة إلى الدعم الأمريكي للتنظيمات الإرهابية شمال سوريا قال أردوغان "ترسلون 23 ألف شاحنة أسلحة للإرهابيين بالمجان، وتمتنعون عن تزويد تركيا بالأسلحة، رغم أننا ندفع ثمنها، فهل هذا تصرف يليق بحليف في الناتو".

وأكد أردوغان أن من يقف إلى جانب تركيا، سيكون هو الرابح في هذه المنطقة، ولفت إلى أن بلاده "لن تكترث لأحد حينما يتعلق الأمر ببقائها ومستقبلها".

وفي هذا الشأن، قال "إن لم نفعلها اليوم فحتماً سنوجه ضربة قاصمة للإرهابيين في الأيام القادمة، ومن يدعمون الإرهاب، هم في الحقيقة يهددون أمنهم، وكما أننا نريد أمن حلفائنا، فإننا لن نتهاون في تنفيذ ما يجب للحفاظ على أمننا".

واستمراراً لانتقاده السياسات الأمريكية، قال أردوغان "من أجل أمنهم يقطعون آلاف الكيلومترات لتنفيذ عمليات في سوريا، بينما تركيا لديها حدود مع هذا البلد بطول 911 كيلومتراً، وتتعرض للتهديد من هذا الجانب باستمرار، ويطلبون منا عدم تنفيذ عمليات عسكرية داخل سوريا، فهل هذا منطقي؟".

وسبق أن شددت تركيا على ضرورة التزام الولايات المتحدة خارطة الطريق المتفق عليها مع تركيا، العام الماضي، بخصوص منطقة منبج، التي تنص على إخراج عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us