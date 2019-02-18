أعلن سبعة نواب بريطانيين، الإثنين، استقالتهم من حزب العمال المعارض، احتجاجاً على ما قالوا إنه "اتباع الحزب سياسات معادية للسامية"، إضافة إلى طريقة تعامل الحزب مع ملف البريكست.

وعقد النواب، تشوكا أومونا ولوسيانا بيرغر وكريس ليزلي وأنجيلا سميث ومايك جابس وغافن شوكر وآن كوفي مؤتمراً صحفياً، أعلنوا فيه استقالتهم من أكبر الأحزاب البريطانية المعارضة، مبررين قرارهم بأن "الحزب بدأ في الآونة الأخيرة ينتهج سياسات يسارية متطرفة".

وأكّد النواب السبعة أنهم سيواصلون عملهم داخل مجلس العموم البريطاني ككتلة مستقلة، ووجهوا دعوة للنواب الآخرين المستائين من سياسات أحزابهم، للانضمام إلى مجموعتهم في البرلمان.

وقال تشوكا أومونا في تغريدة على تويتر، إن "القرار الذي اتخذته بالاستقالة، رغم صعوبته وما يسببه من ألم، نابع من القيم والمبادئ التي أعتنقها".

وباستقالة النواب السبعة، يتراجع عدد النواب المنتمين إلى حزب العمال داخل البرلمان من 256 إلى 249 نائباً.

وعلى الرغم من أن عدد المستقيلين ليس كبيراً، فإن انسحابهم من الحزب يعد أكبر حركة انشقاق منذ استقالة أربعة أعضاء بارزين عام 1981 لتشكيل الحزب الديمقراطي الاجتماعي.