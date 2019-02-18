ما المهم: قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، رداً على ما تقدمه السلطة من مخصصات مالية إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويشكل القرار محاولة جديدة من إسرائيل للسيطرة على الأوضاع الأمنية الداخلية والحد من عمليات الطعن واستهداف الجنود، إذ إنها تزعم أن معظم الأسرى الذين يأخذون رواتب من الحكومة الفلسطينية محكومون بسبب هذه القضايا.

كما يعدّ القرار بمثابة ورقة قوية في سباق الانتخابات الإسرائيلية المُزمعة في أبريل/نيسان القادم.

ويأتي هذا الإجراء في سياق حزمة الإجراءات العقابية الموجهة ضد السلطة الفلسطينية بعد رفضها ما يُعرف بصفقة القرن، والرؤية الجديدة للولايات المتحدة في المنطقة التي بدأت معالمها تظهر بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

أهمية التوقيت والسياق الذي أتى فيه هذا القرار يعكسان الحالة التي تعيشها السلطة الفلسطينية والتي صارت مسألة استمرارها رهينة مواقف أكثر تنازلاً من مدريد وأوسلو، وبخاصة مع تحولات المواقف الإقليمية تجاه إسرائيل.

المشهد: بعد أيام من مؤتمر وارسو، الذي غابت فيه الأطراف الفلسطينية وحضرت فيه قضيتهم، مع وجود إسرائيلي على أعلى مستوى، عوقبت السلطة الفلسطينية مجدداً باحتجاز 138 مليون دولار من أموالها.

وفي هذا السياق، صادق الطاقم الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، الأحد، على قرار بدء تنفيذ قانون يسمح بمصادرة مبالغ من أموال السلطة الفلسطينية تعادل تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والضحايا.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المبلغ يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي "لإرهابيين مسجونين لدى إسرائيل ولأسرهم وللسجناء المفرج عنهم"، زاعماً أن هذه المخصصات تشجع على مزيد من العنف.

ويقضي اتفاق سابق بين الجانبين بأن تحول إسرائيل هذه العائدات كاملة إلى الجانب الفلسطيني، لكن حكومة نتنياهو قررت أن تقتطع منها نحو 140 مليون دولار. وقال وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون إن خصم المبلغ سيبدأ من الشهر المقبل.

في المقابل، لا يخلو القرار من النفَس الانتخابي الذي يخيم على أجواء السياسة في إسرائيل، إذ يعدّ ملف رواتب الأسرى إحدى الأوراق شديدة الأهمية المطروحة في الدعاية الانتخابية، والتي يقيم عليها المرشحون حملاتهم، على غرار رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق آفي ديختر، الذي يخصص حملته على تسليط الضوء على المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويشير إلى أنه سيسعى لوقفها حال نجاحه.

الخلفية والدوافع:القرار العقابي على السلطة الفلسطينية يأتي في سياق سلسلة عقوبات بدأت منذ إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس كخطوة للاعتراف بها عاصمة أبدية لإسرائيل، وهو ما قوبل برفض السلطة.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2018 جمدت الإدارة الأمريكية تمويلاً بقيمة 125 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا؛ ما تسبب في أزمة مالية خانقة للأونروا، حيث وصل عجز الموازنة بعد القرار الأمريكي إلى 470 مليون دولار.

واستمرت بعد ذلك الضغوطات الأمريكية على الفلسطينيين، حيث قررت واشنطن في 11 سبتمبر/أيلول 2018 إغلاق مكتب البعثة الدبلوماسية التابع لمنظمة التحرير في واشنطن، وطرد البعثة الفلسطينية من الأراضي الأمريكية.

واستخدمت الإدارة الأمريكية ورقة الضغط المالي على الفلسطينيين، حيث أوقفت واشنطن في 15 سبتمبر/أيلول الماضي تمويل برنامج تعايش مشترك بقيمة 10 ملايين دولار، الأمر الذي انعكس على عمل المشاريع التي تشرف عليها الوكالات الأمريكية في فلسطين.

ولم تصرف الإدارة الأمريكية مخصصاتها السنوية لموازنة السلطة والتي تقدر بـ60 مليون دولار سنوياً، وفي 7 سبتمبر/أيلول قررت الخارجية الأمريكية حجب 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس وعددها 6 مستشفيات.

ردود الأفعال: رأت الرئاسة الفلسطينية أن اقتطاع إسرائيل جزءاً من أموال الضرائب الفلسطينية "يعدّ نسفاً من طرف واحد للاتفاقيات الموقّعة".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان له أن "القرار الإسرائيلي مرفوض تماماً ويعدّ قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني".

بدوره حذر رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله من أن القرار الإسرائيلي "يضع اقتصاد بلاده في دائرة الخطر ويهدد قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها".

وأضاف الحمد الله في تغريدة له على موقع تويتر أن الإجراء الإسرائيلي "يعطل دوران العجلة الاقتصادية في فلسطين".

من جانبه وصف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القرار بالعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيزيد من "زعزعه استقرار المنطقة، وتعزيز دور المتطرفين".

في المقابل أدان القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري "قرار الاحتلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية"، لافتاً إلى أن ذلك "مماثل لعقوبات السلطة الفلسطينية المالية على غزة".

بين السطور: في يوليو/تموز من العام الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون الذي يقضي بخصم هذه الأموال، ولكن لم يتم تطبيقه لأنه كان في حاجة إلى موافقة المجلس الوزاري المصغر الذي يُعرف بالكابينيت.

وينص القانون على قيام وزارة الدفاع الإسرائيلية بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى المعتقلين وعائلات الضحايا الفلسطينيين، من أجل خصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقّع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1994، تقوم إسرائيل بفرض الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحوّلها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية.