أعلنت الشرطة الباكستانية، الإثنين، مقتل ستة جنود، في هجومين مسلحين على قوات أمن بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد الواقع على الحدود مع إيران.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن ضابط الشرطة المحلية هداية الله، أن "أربعة جنود قُتلوا عندما فتح مسلحون النار على قوات أمن في بلدة تورتات، وقتل جنديان آخران في هجوم مماثل ببلدة لورالي".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين، فيما يأتي الهجومان بعد أيام من هجوم على الحرس الثوري الإيراني في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وقُتل فيه 27 شخصاً.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفر اتّهم في وقت سابق "باكستان والسعودية والإمارات بدعم الهجوم الانتحاري" متوعداً المسلحين بالعقاب.

في المقابل كانت إسلام آباد أدانت الهجوم الذي استهدف الحرس الثوري في إيران نافيةً الاتهامات الموجهة إليها.