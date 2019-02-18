سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 6 جنود باكستانيين في هجومين قرب الحدود الإيرانية
قُتل ستة جنود باكستانيين في هجومين مسلحين على قوات أمن بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد الواقع على الحدود مع إيران. ويأتي الهجومان بعد أيام من هجوم استهدف الحرس الثوري الإيراني وقُتل فيه 27 شخصاً. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين.
مقتل 6 جنود باكستانيين في هجومين قرب الحدود الإيرانية
الشرطة الباكستانية أعلنت مقتل ستة جنود في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد  / AP
18 فبراير 2019

أعلنت الشرطة الباكستانية، الإثنين، مقتل ستة جنود، في هجومين مسلحين على قوات أمن بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد الواقع على الحدود مع إيران.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن ضابط الشرطة المحلية هداية الله، أن "أربعة جنود قُتلوا عندما فتح مسلحون النار على قوات أمن في بلدة تورتات، وقتل جنديان آخران في هجوم مماثل ببلدة لورالي".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين، فيما يأتي الهجومان بعد أيام من هجوم على الحرس الثوري الإيراني في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وقُتل فيه 27 شخصاً.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفر اتّهم في وقت سابق "باكستان والسعودية والإمارات بدعم الهجوم الانتحاري" متوعداً المسلحين بالعقاب.

في المقابل كانت إسلام آباد أدانت الهجوم الذي استهدف الحرس الثوري في إيران نافيةً الاتهامات الموجهة إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us