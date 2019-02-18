سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 فبراير/شباط 2019
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خلاصات من TRT عربي: 18 فبراير/شباط 2019
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صادق على مشروع قانون يتيح خصم أموال من الضرائب الفلسطينية / Reuters
18 فبراير 2019

أهم الأحداث:

السلطات الإسرائيلية تحجز نحو 139 مليون دولار أمريكي من أموال السلطة الفلسطينية، ومبعوث الأمم المتحدة يصل إلى اليمن لمناقشة وضع مدينة الحديدة ويلتقي زعيم جماعة الحوثيين.

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      إسرائيل تحجز 139 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية

        قررت السلطات الإسرائيلية، الأحد، خصم نحو 139 مليون دولار أمريكي من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابةً عن السلطة الفلسطينية، على أن يتم تنفيذ القرار فوراً. [TRT عربي]

        ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على مشروع قانون يتيح خصم مبلغ 502 مليون و697 ألف شيكل إسرائيلي (نحو 139 مليون دولار)، من أموال الضرائب الفلسطينية. [TRT عربي]

        وقالت تقارير إن السلطة الفلسطينية، دفعت هذا المبلغ كرواتب للأسرى الفلسطينيين عام 2018، فيما قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي إن المبلغ نفسه سيتم تجميده من الضرائب التي تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية. [رويترز]

        مارتن غريفيث يزور اليمن ويلتقي الحوثي

          التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد، زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، وناقشا الاتفاقات المنبثقة عن المحادثات التي جرى التوصل إليها في السويد في ديسمبر/كانون الأول مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. [TRT عربي]

          وتأتي زيارة غريفيث بعد أقل من أسبوع من زيارة مماثلة، حيث وصل، الإثنين الماضي، إلى صنعاء لكنه لم يلتقِ أيّاً من قادة الحوثيين، وغادر المدينة، الثلاثاء، متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض. [الأناضول]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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