جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأحد، احترام أنقرة لوحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن القضية الأساسية لبلاده أمن حدودها وشعبها.

جاء ذلك في كلمة لأقار خلال جلسة عن سوريا في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، بمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري، ووزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.

وقال أقار "نحترم وحدة الأراضي السورية، لكن القضية الأساسية بالنسبة لنا، فيما يتعلق بسوريا، تتمثل في سلامة وأمن حدودنا وشعبنا، القضية الرئيسة هي الأمن للتخلص من الإرهابيين".

وفيما يتعلق بالمنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمالي سوريا على الحدود مع تركيا، أوضح أقار أنها "ستكون بطول 440 كيلومتراً شرق نهر الفرات، بعد تطهيرها من إرهابيي YPG"، مشدداً على ضرورة أن تكون "تحت سيطرة القوات المسلحة التركية".

ولفت إلى أن اتفاقية أضنا الموقعة بين أنقرة ودمشق عام 1998، تمنح تركيا إمكانية مكافحة الإرهابيين.

وقال "الوضع في سوريا يجعل دمشق غير قادرة على مواجهة الإرهابيين، ولهذا نحن هناك، نحارب الإرهاب".

وتعليقاً على قول المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري إن "500 ألف شخص قُتلوا في سوريا منذ عام 2011"، قال أقار "وفقاً لمعطياتنا قُتل مليون شخص في سوريا من قِبل النظام والإرهابيين".