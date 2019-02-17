قالت وسائل إعلام يمنية تابعة لجماعة الحوثيين، إن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، التقى الأحد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأضافت قناة المسيرة الحوثية أنه "تم خلال اللقاء مناقشة المسار المتعلق بتنفيذ اتفاق السويد وما وصلت إليه لجنة التنسيق المشترك". وقالت إن الحوثي تحدث أمام المبعوث الأممي عن استعداده للسلام وتنفيذ اتفاق السويد.

ولفتت القناة إلى أن الحوثي "انتقد الرفض المستمر من الطرف الآخر لما قد تم الاتفاق عليه، وآخر ذلك تعنتُه تجاه الخطة التي قدمها رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار وعدم استعدادهم الحقيقي للتقدم بملف الأسرى".

وكان مسؤولون يمنيون أكدوا في وقت سابق الأحد، وصول مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إلى العاصمة صنعاء، وقالوا إن هدف الزيارة مناقشة الوضع المعقّد في مدينة الحديدة الساحلية وما حولها.

يُذكر أنه في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافقت الأطراف المتحاربة في اليمن على وقف إطلاق النار خاصةً في مدينة الحديدة الإستراتيجية والمطلة على البحر الأحمر، وعلى تبادل آلاف السجناء أيضاً، غير أن تطبيق هذه الاتفاقات كان بطيئاً وشابَهُ العنف.