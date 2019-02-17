سياسة
2 دقيقة قراءة
مارتن غريفيث يزور اليمن ويلتقي الحوثي
التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد، زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، وناقشا الاتفاقات المنبثقة عن المحادثات التي جرى التوصل إليها بالسويد في ديسمبر/كانون الأول مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
مارتن غريفيث يزور اليمن ويلتقي الحوثي
المبعوث الأممي إلى اليمن يصل صنعاء في زيارة غير معلنة هي الثانية للمدينة خلال أسبوع / Reuters
17 فبراير 2019

قالت وسائل إعلام يمنية تابعة لجماعة الحوثيين، إن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، التقى الأحد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأضافت قناة المسيرة الحوثية أنه "تم خلال اللقاء مناقشة المسار المتعلق بتنفيذ اتفاق السويد وما وصلت إليه لجنة التنسيق المشترك". وقالت إن الحوثي تحدث أمام المبعوث الأممي عن استعداده للسلام وتنفيذ اتفاق السويد.

ولفتت القناة إلى أن الحوثي "انتقد الرفض المستمر من الطرف الآخر لما قد تم الاتفاق عليه، وآخر ذلك تعنتُه تجاه الخطة التي قدمها رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار وعدم استعدادهم الحقيقي للتقدم بملف الأسرى".

وكان مسؤولون يمنيون أكدوا في وقت سابق الأحد، وصول مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إلى العاصمة صنعاء، وقالوا إن هدف الزيارة مناقشة الوضع المعقّد في مدينة الحديدة الساحلية وما حولها.

يُذكر أنه في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافقت الأطراف المتحاربة في اليمن على وقف إطلاق النار خاصةً في مدينة الحديدة الإستراتيجية والمطلة على البحر الأحمر، وعلى تبادل آلاف السجناء أيضاً، غير أن تطبيق هذه الاتفاقات كان بطيئاً وشابَهُ العنف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us