سياسة
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رئيس وزراء بولندا يلغي زيارته لإسرائيل احتجاجاً على اتهامات نتنياهو
قرر رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، إلغاء مشاركته في قمة دول فيسغراد التي ستُعقد في إسرائيل الثلاثاء المقبل، وإرسال وزير خارجيته عوضاً عنه، بعد اتهام نتنياهو لوارسو بالتواطؤ مع النازيين ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية.
رئيس وزراء بولندا يلغي زيارته لإسرائيل احتجاجاً على اتهامات نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي تواصل مع نظيره البولندي هاتفياً والأخير أصر على عدم المشاركة في قمة فيسغراد / Reuters
17 فبراير 2019

ألغى رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيسكي، مشاركته بقمة دول فيسغراد في إسرائيل؛ احتجاجاً على اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وارسو بالتواطؤ مع النازيين ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأحد، أن مورافيسكي كان من المقرر أن يشارك في قمة دول فيسغراد التي ستعقد في إسرائيل الثلاثاء المقبل، لكنه ألغى مشاركته على خلفية التوتر بينه وبين نتنياهو.

وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بأن نتنياهو تحدث هاتفياً مع مورافيسكي، الأحد، إلا أن الأخير أصر على عدم المشاركة في القمة، وإرسال وزير خارجيته بدلاً منه".

من جانبه، قال جوني دانيالز، وهو يهودي بريطاني مقرب من رئيس الوزراء البولندي، لـ"معاريف"، إن "الأزمة بين إسرائيل وبولندا ليست شديدة، لكن القرار البولندي هو شكل من أشكال الاحتجاج على الأقوال المنسوبة لنتنياهو".

ويشارك في القمة أيضا قادة هنغاريا وتشيكيا وسلوفاكيا. وقرر مورافيسكي إرسال وزير خارجيته إلى إسرائيل، بعدما قال نتنياهو في مؤتمر صحفي بعد عودته من مؤتمر وارسو نهاية الأسبوع الماضي، إن البولنديين تعاونوا مع النازيين خلال المحرقة، الأمر الذي أثار غضب المستوى السياسي في بولندا.

وكان نتنياهو يرد على سؤال حول مشروع قانون بولندي ينص على محاكمة من يدعي أن البولنديين كانوا مسؤولين عن قتل يهود خلال المحرقة.

وقال الرئيس البولندي أندجي دودا، "إن كان نتنياهو قال إن البولنديين ساعدوا النازيين في المحرقة، فيجب إلغاء قمة دول فيسغراد".

وكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "إسرائيل ليس مكاناً جيداً لتنظيم القمة في ظل هذا الوضع".

وحاول مكتب نتنياهو الجمعة تبرير تصريحاته بالقول: "لقد تحدث رئيس الوزراء عن بولنديين وليس عن الشعب البولندي أو بولندا"، مشيراً إلى أن "التقارير الصحفية حرّفت التصريحات ونقلتها بشكل خاطئ".

وكانت الخارجية البولندية قد استدعت سفيرة إسرائيل لديها، آنا آزاري، الجمعة، لـ"التوبيخ" بسبب تصريحات نتنياهو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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