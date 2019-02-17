سياسة
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إسرائيل تطرد عائلة فلسطينية من منزلها في القدس
اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي والقوات الخاصة منزل عائلة أبو عصب في البلدة القديمة بالقدس، وفرضت طوقاً حول محيطه، ثم أخلت العائلة الفلسطينية التي تقيم فيه منذ 65 عاماً لصالح جمعيات استيطانية.
إسرائيل تطرد عائلة فلسطينية من منزلها في القدس
قوات إسرائيلية فرضت طوقاً عسكرياً حول محيط المنزل
17 فبراير 2019

فرضت قوات إسرائيلية، الأحد، سيطرتها على منزل عائلة فلسطينية في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، في مسعى لإحلال مستوطنين إسرائيليين مكانها.

وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية اعتدت على المواطن حاتم أبو عصب وعائلته، قبل أن تخليهم من منزلهم بالقوة، ثم اعتقلته بعد إخلائه من المنزل.

ويذكر أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والقوات الخاصة اقتحمت المنزل وفرضت طوقاً عسكرياً حول محيطه، وحاولت إخراج عائلة أبو عصب وطردها من منزلها الذي تقيم فيه منذ 65 عاماً، لصالح جمعيات استيطانية استناداً إلى القانون الإسرائيلي المُسمى بقانون "أملاك الغائبين".

ويقضي قانون "أملاك الغائبين"، بتحويل أملاك الفلسطينيين غير المقيمين في فلسطين، إلى جسم إسرائيلي يسمى "حارس أملاك الغائبين"، والذي بدوره يملك "الحق" بالتصرف فيها، بحسب القوانين الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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