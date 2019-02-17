قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إن طهران مستعدة لإقامة علاقات وثيقة مع كل دول الشرق الأوسط مشيراً إلى أن بلاده "لم تكن البادئة بأي عدوان في المنطقة".

وأكد روحاني في خطاب ألقاه في مدينة بندر كناوه جنوب البلاد أن "إيران تتطلع في هذه المنطقة إلى علاقات أخوية وودية مع الجميع ومستعدة للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "الذين كانوا يتصورون أن الصدام يجلب لهم الأمن مخطِؤون في تصوراتهم، والذين يتصورون اليوم في المنطقة أن الصهاينة والأمريكيين يوفرون لهم الأمن يرتكبون خطأً أكبر".

وشدّد روحاني على أن النهج الأمريكي حيال إيران "مقدر له الفشل"، مضيفاً "لن نخضع لضغوط أمريكا وإسرائيل".

وتساند كل من إيران والسعودية أطرافاً متحاربة في اليمن وسوريا، فيما رحبت السعودية بانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وألمحت طهران من قبل إلى أنها قد تقوم بعمل عسكري في الخليج لمنع الدول الأخرى من تصدير النفط رداً على عقوبات أمريكية تهدف لوقف صادراتها من الخام.