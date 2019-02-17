قتل 10 مدنيين، الأحد، جراء قصف مدفعي نفذته قوات النظام السوري ومجموعات موالية له، على مناطق سكنية بمنطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب.

وأوضح الدفاع المدني في إدلب على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أن القصف المدفعي خلال 24 ساعة الأخيرة، خلف سقوط 10 قتلى وإصابة 34 آخرين من المدنيين.

وأضاف الدفاع المدني أن القصف المدفعي استهدف 13 منطقة مأهولة بالسكان المدنيين، في مقدمتها بلدتا خان شيخون ومعرة النعمان بريف ادلب.

وذكر أن قصف النظام للمناطق المأهولة بالمدنيين، بدأ في ساعات الظهر من يوم السبت، حيث سقطت 236 قذيفة على المناطق المستهدفة، لافتاً إلى أن من بين القتلى 4 نساء و3 أطفال.

وقال مدير الدفاع المدني في إدلب، مصطفى حاج يوسف، لوكالة الأناضول إن قصف قوات النظام للمناطق المكتظة بالمدنيين سيؤدي إلى كارثة إنسانية في المنطقة.

وأضاف “للأسف خلال الفترة الأخيرة سال دم كثير، ومعظم الذين قتلوا هم من النساء والأطفال“.

وأسفرت هجمات النظام البرية والجوية على منطقة خفض التوتر في إدلب منذ مطلع العام الجاري، عن مقتل 63 مدنياً وإصابة أكثر من 250 آخرين بجروح.

وتأتي هجمات النظام رغم اتفاق سوتشي الذي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، والذي سحبت بموجبه المعارضة، أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018.