يبدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأحد، زيارة إلى باكستان ضمن جولة آسيوية.

ومن المقرر أن يتوجه بن سلمان بعد ذلك إلى الهند، حيث سيلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فيما يزور الصين الخميس والجمعة.

وقال محللون لوكالة رويترز إن إسلام أباد تتعامل مع زيارة ولي العهد باعتبارها أكبر زيارة دولة منذ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2015 في أعقاب إعلان بكين خططاً لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات في البنية التحتية في باكستان في إطار مبادرة الحزام والطريق العالمية الصينية.

ويصل ولي العهد السعودي إلى باكستان في أجواء من التوتر الإقليمي الشديد، حيث تتهم الهند وإيران المتجاورتان إسلام أباد بالتورط في هجومين انتحاريين أسفرا عن سقوط قتلى خلال الأسبوع الجاري على أراضي الدولتين.

كما تأتي هذه الجولة بعد خمسة أشهر ونصف الشهر على مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، في قضية أثارت استياء كبيراً وأساءت إلى صورة السعودية.

وقررت باكستان إغلاق المجال الجوي وتشديد الإجراءات الأمنية في إسلام أباد بمناسبة زيارة ولي العهد، الذي سيصبح أول ضيف يقيم بمقر إقامة رئيس الوزراء.

وأشار مسؤولون باكستانيون إلى أن السعودية ستعلن 8 اتفاقات استثمارية من بينها مجمع لتكرير النفط والبتروكيماويات تبلغ استثماراته 10مليارات دولار في مدينة جوادار الساحلية التي تبني فيها الصين ميناء، وفق وكالة رويترز.

وقالت مصادر حكومية باكستانية إنه من المرجح أن يجتمع بن سلمان مع ممثلين لجماعة طالبان الأفغانية لبحث مفاوضات السلام الرامية لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في أفغانستان منذ 17 عاماً.