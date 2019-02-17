سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 فبراير/شباط 2019
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خلاصات من TRT عربي: 17 فبراير/شباط 2019
 غوايدو دعا مؤيديه تنظيم تظاهرات في الـ23 من الشهر الجاري  / AA
17 فبراير 2019

أهم الأحداث:

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يدعو لتظاهرات جديدة للمطالبة بإدخال المساعدات الأمريكية. ومقتل وإصابة 16 مدنياً في قصف لقوات النظام السوري على إدلب.

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العودة والإعدام

خوان غوايدو يدعو لتظاهرات تطالب بإدخال المساعدات الأمريكية

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، مؤيديه إلى تنظيم تظاهرات في الـ23 من الشهر الجاري، بهدف دعم مهمة الذين سيقومون بتوزيع مساعدات نقلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة كولومبية قرب الحدود مع فنزويلا. [TRT عربي]

من جهة أخرى، قال مبعوث المعارضة الفنزويلية إلى الولايات المتحدة كارلوس فكتشيو إنه "ليس هناك من يستطيع أن يحدد المدة التي ستستغرقها الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو".

وأضاف "جهود إنهاء حكمه لا تراجع عنها على الرغم من الإخفاق حتى الآن في إقناع الجيش بالتخلي عنه". [رويترز]

مقتل وإصابة 16 مدنياً في قصف لقوات النظام السوري على إدلب

قال مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى حاج يوسف إن قوات النظام السوري تواصل استهداف المناطق المكتظة بمئات الآلاف من المدنيين بشكل ممنهج. وأكد أن هجمات النظام أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح. [TRT عربي]

وذكرت وكالة الأناضول أن قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، قصفت مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان، وقرى خوين وتلمنس وترملا، الواقعة ضمن مناطق خفض التوتر، فضلًا عن قصف قوات النظام قرى بالريف الشمالي لمحافظة حماة. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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