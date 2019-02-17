طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين باستعادة أكثر من 800 من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الذين تم أسرهم في سوريا وإحالتهم للمحاكمة.

وأضاف ترمب في تغريدة على تويتر "الخلافة على وشك السقوط، البديل ليس بديلاً جيداً حيث إننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة لا تريد أن تقف وتشاهد مقاتلي تنظيم داعش المعتقلين في سوريا يتغلغلون في أوروبا التي من المتوقع أن يذهبوا إليها إذا أطلق سراحهم".

وأضاف أن الوقت حان كي يكثف آخرون جهودهم ويؤدوا المهمة التي يمكنهم القيام بها، مشدداً على أن "الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا بعد تحقيق النصر على الخلافة بنسبة مئة في المئة".

وكان ترمب قد تعهد بسحب القوات الأمريكية من سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، ما أثار تساؤلات حول مصير منطقة شرق الفرات.