قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن بلاده ستحترم القانون الدولي الإنساني في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وفي كلمة له خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، أضاف لافروف أن الجهود مستمرة لتطبيق بنود اتفاق سوتشي مع تركيا، بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح في المحافظة.

وتابع وزير الخارجية الروسي أن الاتفاق يتضمن تسيير دوريات تركية روسية مشتركة، مؤكداً أن بلاده تعمل على تحقيق ذلك.

جدير بالذكر أن اتفاق سوتشي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت المعارضة بموجبه أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018.