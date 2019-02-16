قُتل 4 مدنيين وأصيب 12 آخرين، السبت، في قصف مدفعي نفذته قوات النظام السوري ومجموعات أجنبية تابعة له، استهدف تجمعات سكنية بمنطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب.

وذكرت وكالة الأناضول أن "قوات النظام والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران، قصفت مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان، وقرى خوين وتلمنس وترملا، الواقعة ضمن مناطق خفض التوتر، فضلًا عن قصف قوات النظام قرى بالريف الشمالي لمحافظة حماة".

وبدأ المدنيون بالنزوح من المناطق التي استهدفتها قوات النظام والمجموعات الموالية لها، إلى مناطق أكثر أمناً.

وقال مدير الدفاع المدني في إدلب، مصطفى حاج يوسف، إن قوات النظام تواصل استهداف المناطق المكتظة بمئات الآلاف من المدنيين بشكل ممنهج. وأكد أن هجمات النظام أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح.

وأشار إلى نزوح جزئي من منطقة "سهل الغاب" بالريف الشمالي في محافظة حماة، جراء الهجمات المتكررة لقوات النظام.

وأسفرت هجمات النظام البرية والجوية على منطقة خفض التوتر في إدلب منذ مطلع العام الجاري، عن مقتل 57 مدنياً وإصابة أكثر من 230 آخرين بجروح.