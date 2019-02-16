سياسة
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وزير خارجية عُمان: إسرائيل دولة في الشرق الأوسط لكنها تخشى تبعات ذلك
اعتبر وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي، أنّ إسرائيل دولة في الشرق الأوسط، معرباً عن تطلُّع بلاده إلى انفراجة في الأزمة الخليجية بالمستقبل.
وزير خارجية عُمان: إسرائيل دولة في الشرق الأوسط لكنها تخشى تبعات ذلك
وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي التقى نتنياهو على هامش مؤتمر وارسو الأسبوع الماضي / AA
16 فبراير 2019

قال وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي، إنّ بلاده "تعتبر إسرائيل دولة من دول الشرق الأوسط"، غير أنّه استدرك بإبداء اعتقاده أنّ إسرائيل "تتخوف ربما من التبعات التي سوف تتحملها إذا أقرَّت بأنها دولة من دول الشرق الأوسط".

وأشار بن علوي في مقابلة متلفزة أجرتها معه قناة "DW" الألمانية وبُثّت السبت، إلى استمرار بلاده في "دعم الوساطة بين فلسطين وإسرائيل لإيجاد حلول"، كاشفاً عن وضع توجيهات في هذا الصدد بالمشاركة مع أطراف أخرى، لإحلال قواعد السلام في القضية، متحفظاً على ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي الشأن الإيراني قال الوزير العُماني المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن "ستستمر علاقتنا مع إيران، ويعلم إخواننا في الخليج ذلك"، مشيراً إلى أنّ ذلك سيكون "رغم التقارب مع أي طرف"، بما يشمل إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى بن علوي في مؤتمر وارسو، الخميس، بعد نحو أربعة أشهر من زيارته سلطنة عُمان حيث التقى السلطان قابوس.

وحول الأزمة الخليجية أوضح وزير الخارجية العُماني أنّ "مجلس التعاون لا يزال قائماً، والخلاف السياسي أيضاً، والمجلس أمر والخلاف أمر آخر، ولا يعطّل أيهما الآخر".

وأشار إلى دعم السلطنة جهود الكويت لحل الأزمة الخليجية، معرباً عن تطلعها إلى حدوث انفراجة في المستقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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