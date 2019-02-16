طالب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، السبت، الأوروبيين بالتوقف عن تقويض العقوبات الأمريكية على إيران، واصفاً إيران بأنها "راعي الإرهاب الأكبر في العالم".

ودعا بنس خلال كلمة أدلى بها في مؤتمر ميونخ الأمني بألمانيا، الدول الأوروبية إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مشدداً على أن "الوقت قد حان لوقوف شركائنا الأوروبيين معنا ومع الشعب الإيراني".

وقال بنس إن انسحاب بلاده من سوريا جاء من منطلق تعديل في أساليب العمل، وليس تغييراً في الإستراتيجية، معلناً عن "تمزيق تنظيم داعش الإرهابي تماماً" في العراق وسوريا.

من جانب آخر حثّ بنس الدول الأوروبية على الحذر عند استخدام أجهزة الاتصالات التي تصنعها "شركة هواوي الصينية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة كانت واضحة للغاية مع شركائها الأمنيين بشأن التهديد الذي تشكّله هواوي وغيرها من شركات الاتصالات الصينية".

وحض نائب الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بخوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، مؤكداً أنه "على الجميع الوقوف مع الشعب الفنزويلي حتى استعادة الحرية والديمقراطية بالكامل".