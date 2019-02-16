سياسة
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أردوغان: على الولايات المتحدة وضع كامل ثقلها في قضية مقتل خاشقجي
طالب الرئيس التركي الولايات المتحدة بوضع كامل ثقلها في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كما استغرب أردوغان تجاهل قتل رجل فكر مثل خاشقجي، بسبب العلاقات الثنائية مع السعودية.
أردوغان: على الولايات المتحدة وضع كامل ثقلها في قضية مقتل خاشقجي
الرئيس التركي يطالب الولايات المتحدة بوضع كامل ثقلها في قضية مقتل جمال خاشقجي / AA
16 فبراير 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن على الولايات المتحدة وضع كامل ثقلها في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح أردوغان في حوار مشترك مع قناتي ATV وA Haber التليفزيونيتين التركيتين، مساء الجمعة، أن "الاستخبارات الأمريكية لم تضع ثقلها بعد"، وأضاف "على الولايات المتحدة وضع كامل ثقلها بهذه القضية".

واستغرب الرئيس التركي تجاهل قتل رجل فكر مثل خاشقجي، بسبب العلاقات الثنائية مع السعودية.

وتابع "اليوم ظهرت أمور جديدة من قبيل إحراق جثة خاشقجي في التنور، هذا شيء لا يمكن تحمّله".

وقال أردوغان إن الجانب السعودي أيضاً يبدي انزعاجه، مضيفاً "لنكن صادقين وصريحين، هل يمكن لمسلمٍ أن يفعل مثل هذا ا لأمر لمواطنه المسلم، أو حتى غير المسلم؟".

وأكّد أردوغان أن الوثائق والمعلومات والحقائق، بخاصة التسلسل الزمني، سيحظى بمتابعة وثيقة من الأطراف المهتمة بالقضية في العالم.

وشدّد الرئيس التركي على أنه كلما اهتمت تلك الأطراف بهذه المعلومات، لا سيما على مستوى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ومواقع التواصل الاجتماعي، ستزداد السعودية حرجاً.

وبيّن أردوغان، أن الجانب السعودي لم يعلن حتى الآن عن نتائج المحاكمات، ويكتفي بالقول "نحاكم وسنحاكم".

وأضاف "ما دمتم تحاكمون فأعلنوا عن العقوبات، وليرتح الجميع، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء من هذا، فاستفساراتنا واضحة: أين جثة خاشقجي؟ ومن المتعاون المحلي؟ ومن أعطى التعليمات؟ فهل من الممكن أن هؤلاء الـ15 لا يعلمون الجواب؟".

وأكد أردوغان أن تركيا "ملتزمة نقل القضية إلى المحكمة الدولية".

وأشار إلى أن معلومات التسلسل الزمني للحادثة والتسجيلات الصوتية ستُسلَّم، وأنهم أعطوا قِسماً منها لمن طلب ذلك، وأسمعوها الجانب السعودي.

ولفت إلى أنه حتى الاستخبارات السعودية وصفتها بـ"الكارثة" عندما أنصتوا إليها، والأمريكيون أيضاً والفرنسيون.

وقُتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار" مع أشخاص سعوديين، ووقفت 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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