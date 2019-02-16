سياسة
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ترمب يعتزم تعيين ديفيد ساترفيلد سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا
أعلن البيت الأبيض عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعيين القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى والدبلوماسي المعروف ديفيد ساترفيلد سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا خلفاً لجون باس الذي انتهت ولايته في نهاية عام 2017.
ترمب يعتزم تعيين ديفيد ساترفيلد سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا
القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد / Reuters Archive
16 فبراير 2019

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب ينوي تعيين الدبلوماسي ديفيد ساترفيلد سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا.

وساترفيلد هو القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، وشغل من قبل عدة مناصب، منها نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق، وسفير الولايات المتحدة في لبنان، ومدير شؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي، إضافة إلى عمله في سوريا وتونس والسعودية.

وينبغي لساترفيلد الحصول على الموافقة في تصويت يجري بمجلس مجلس الشيوخ، حتى يصبح سفيراً.

يُذكر أن إدارة ترمب لم تعين سفيراً لها في تركيا خلفًا لجون باس الذي انتهت ولايته أواخر 2017.

ويعد الصراع في سوريا في أعقاب إعلان ترمب سحب القوات الأمريكية وتداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، ومطلب تركيا تسليم فتح الله غولن الإرهابي المقيم في الولايات المتحدة، من بين القضايا الرئيسية التي تمس العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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