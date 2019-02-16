قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب ينوي تعيين الدبلوماسي ديفيد ساترفيلد سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا.

وساترفيلد هو القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، وشغل من قبل عدة مناصب، منها نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق، وسفير الولايات المتحدة في لبنان، ومدير شؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي، إضافة إلى عمله في سوريا وتونس والسعودية.

وينبغي لساترفيلد الحصول على الموافقة في تصويت يجري بمجلس مجلس الشيوخ، حتى يصبح سفيراً.

يُذكر أن إدارة ترمب لم تعين سفيراً لها في تركيا خلفًا لجون باس الذي انتهت ولايته أواخر 2017.

ويعد الصراع في سوريا في أعقاب إعلان ترمب سحب القوات الأمريكية وتداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، ومطلب تركيا تسليم فتح الله غولن الإرهابي المقيم في الولايات المتحدة، من بين القضايا الرئيسية التي تمس العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.