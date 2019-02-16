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ترمب يعلن حالة الطوارئ لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، ومؤتمر ميونخ للأمن ينطلق وسط تأكيد أمريكي لالتزام واشنطن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

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ترمب يعلن حالة الطوارئ لتمويل الجدار مع المكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية، الجمعة، في محاولة لتمويل بناء جدار، وعد به خلال حملته الانتخابية، على الحدود مع المكسيك دون موافقة الكونغرس في خطوة تعهد الديمقراطيون بتحديها بوصفها انتهاكاً للدستور. [رويترز]

وقال ترمب خلال إعلانه حالة الطوارئ إنه بحاجة إلى استدعاء الجيش للمساعدة "بسبب خطورة الوضع الطارئ الحالي". وأضاف "الوضع الحالي على الحدود الجنوبية يمثل تهديداً لأمن الحدود وأزمة إنسانية تهدّد مصالح الأمن القومي الأساسية وتشكّل حالة طوارئ وطنية". [رويترز]

وخصص ترمب جزءاً كبيراً من كلمته للحديث عن المخاطر التي تهدد أمن الولايات المتحدة من خلال تدفق المخدرات والعصابات الإجرامية والمهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الجنوبية. ودافع ترمب، بقوة عن خططه لبناء الجدار على الحدود. [TRT عربي]

مؤتمر ميونخ ينطلق وواشنطن تؤكد التزامها هزيمة تنظيم داعش الإرهابي

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إنّ الولايات المتحدة ملتزمةٌ هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في الشرق الأوسط وخارجه. وقال شاناهان إنه يتصور تحالفاً "أكبر وأقوى" لقتال تنظيم داعش على مستوى العالم، وأضاف "سنواصل دعم قدرات شركائنا المحليين للوقوف في وجه فلول داعش". [رويترز]

لكن مسؤولين أوروبيين قالوا إنهم لم يحصلوا إلا على تفاصيل قليلة خلال الاجتماع المغلق في ميونيخ، وإن كثيراً من الأسئلة لا يزال عالقاً. وقال مسؤول أوروبي طلب عدم نشر اسمه ”لا نزال نحاول أن نفهم كيف يخطط الأمريكيون للانسحاب“، وأضاف مسؤول آخر أن شاناهان لم يعرض على الحلفاء جدولاً زمنياً للانسحاب الأمريكي من سوريا، وأن الحلفاء عبّروا عن شكوكهم خلال الاجتماع. [رويترز]