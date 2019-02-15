قال قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف فوتيل لوكالة رويترز، الجمعة، إنه من المتوقع أن يقلص الجيش الأمريكي عدد قواته في أفغانستان، في إطار حملة لما أسماه "رفع مستوى الكفاءة" يشرف عليها القائد العسكري الجديد سكوت ميلر.

وأشار الجنرال إلى أن ذلك قد يتم حتى قبل أن يحصل أي تقليص للقوات في إطار اتفاق السلام المنتظر في البلاد، وقال الجنرال إن التخفيض قد يتجاوز ألف فرد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه ينوي سحب جزء من قوات بلاده من أفغانستان، في ظل ما تَحقق من تقدم في مفاوضات السلام مع حركة طالبان، قائلاً "الأمم العظيمة لا تخوض حروباً بلا نهاية".

لكن فوتيل قال إن قرار سحب جزء من القوات الأمريكية في أفغانستان، البالغ عددها نحو 14 ألف فرد، لا يرتبط بجهود السلام.

وأضاف فوتيل أن الإجراء جزء من جهود يقوم بها الجنرال سكوت ميلر، الذي تولى قيادة القوات الأمريكية في أفغانسان في سبتمبر/أيلول الماضي، سيكون بغرض تحقيق استفادة أكبر من الموارد الأمريكية.

وأضاف الجنرال فوتيل في مقابلة مع رويترز خلال زيارة لسلطنة عمان "هذا شيء بدأه مع توليه منصبه هنا، وهو يتطلع إلى سبل تحقيق أفضل كفاءة وفاعلية على الأرض".