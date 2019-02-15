قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حوار متلفز مساء الجمعة مع قناة محلية، إنّ قمة سوتشي الثلاثية التي جمعته مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، كانت مفيدة جداً وفعّالة جداً، مضيفاً أن الوعود الأمريكية لأنقرة حول منبج لم تُنفذ حتى الآن.

وتوقع الرئيس التركي أنّ التصريحات المرتقبة لنظيره الأمريكي دونالد ترمب، حول سوريا، "سيعلن خلالها، بالتأكيد، الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي".

وأشار أردوغان إلى أنّ مواقف ترمب متغيرة في العموم، مضيفاً "نرى عدم انسجام داخل إدارته". وقال إنّ "إدارة ترمب غير قادرة على خلق وجهة نظر موحدة حول الانسحاب من سوريا".

وحول قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده باسطنبول في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال أردوغان إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لم تضع كل ثقلها في القضية، مشدداً أنه على الولايات المتحدة "وضع كل ثقلها فيها".

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة لم تقدم بعدُ كل ما تمتلكه من وثائق حول قضية مقتل خاشقجي، لافتاً إلى أن تركيا "ملتزمة بقرار نقل القضية إلى المحكمة الدولية".

في سياق آخر، ردّ الرئيس رجب طيب أردوغان، على إعلان فرنسا مؤخراً يوماً لأحداث الأرمن، موضحاً أنه قال للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّه "حديث العهد بالسياسة وعليه تعلّم التاريخ". وتوجه إلى ماكرون في حديثه، قائلاً "إن تاريخ تركيا خالٍ من الإبادات الجماعية".

وعن ملف الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان إنه "لم يتم قبولنا حتى الآن لأننا مسلمون".