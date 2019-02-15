سياسة
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الداخلية المصرية تؤكد استهداف قوة أمنية بعبوة ناسفة في الجيزة
أكّدت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، استهداف قوة أمنية بعبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان الجيزة غربي القاهرة، وأن قوات الأمن أحبطت العملية. وفي حين لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن العملية، اتهمت الداخلية عناصر من جماعة الإخوان المسلمين.
الداخلية المصرية تؤكد استهداف قوة أمنية بعبوة ناسفة في الجيزة
أصيب شرطيان و3 مدنيين بجروح طفيفة في انفجار قرب ميدان الجيزة
15 فبراير 2019

قالت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، إنها أحبطت محاولة لاستهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع، غرب القاهرة.

وأصيب شرطيان وثلاثة مدنيين بجروح طفيفة في انفجار العبوة خلال محاولة إبطال مفعولها في ميدان الجيزة، بحسب ما قاله مصدران أمنيان لوكالة رويترز.

وقالت الداخلية المصرية في بيان إنه جرت "محاولة استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة. وقام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية بإبطال مفعولها".

وأشار البيان إلى اتخاذ إجراءات قانونية حيال الأمر. كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، فيما اتهم بيان الوزارة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة رويترز أن القنبلة وقنبلة أخرى تمكنت الشرطة من إبطال مفعولها وضعتا بالقرب من سيارتي شرطة كانتا تؤمنان صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة، وأن الشرطة أبطلت مفعول قنبلة ثالثة عثر عليها قرب جامعة القاهرة التي توجد في محافظة الجيزة أيضاً.

وتنفي جماعة الأخوان المسلمينن الاتهامات الأمنية لها باستخدام العنف ضد أجهزة الدولة، وذلك منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013

مصدر:TRT عربي - وكالات
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