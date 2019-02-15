قالت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، إنها أحبطت محاولة لاستهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع، غرب القاهرة.

وأصيب شرطيان وثلاثة مدنيين بجروح طفيفة في انفجار العبوة خلال محاولة إبطال مفعولها في ميدان الجيزة، بحسب ما قاله مصدران أمنيان لوكالة رويترز.

وقالت الداخلية المصرية في بيان إنه جرت "محاولة استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة. وقام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية بإبطال مفعولها".

وأشار البيان إلى اتخاذ إجراءات قانونية حيال الأمر. كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، فيما اتهم بيان الوزارة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة رويترز أن القنبلة وقنبلة أخرى تمكنت الشرطة من إبطال مفعولها وضعتا بالقرب من سيارتي شرطة كانتا تؤمنان صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة، وأن الشرطة أبطلت مفعول قنبلة ثالثة عثر عليها قرب جامعة القاهرة التي توجد في محافظة الجيزة أيضاً.

وتنفي جماعة الأخوان المسلمينن الاتهامات الأمنية لها باستخدام العنف ضد أجهزة الدولة، وذلك منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013