رفضت السلطة الفلسطينية عرضاً إسرائيلياً للمشاركة في سكة حديد، تربط فلسطين وإسرائيل بعدد من العواصم العربية.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر، الجمعة، إن "إسرائيل عرضت علينا المشاركة في سكة حديدية من جنين إلى حيفا، ومنها إلى العديد من العواصم العربية ورفضنا ذلك رفضاً قاطعاً"، مضيفاً "لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال".

وتابع "كسرة الخبز ليست بديلاً عن حرية الأوطان".

وتوقفت المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين قدامى، ووقف الاستيطان بالضفة الغربية.

وتحاول إسرائيل تعزيز فكرة التطبيع مع الدول العربية اقتصادياً وسياسياً قبل الوصول إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية، وهو ما يتنافى مع المبادرة العربية للسلام التي تنص على حل القضية الفلسطينية مقابل التطبيع الكامل.