سياسة
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السلطة الفلسطينية ترفض عرضاً إسرائيلياً بإنشاء سكة حديد تربطها بعواصم عربية
رفضت السلطة الفلسطينية عرضاً إسرائيلياً بإنشاء خط سكة حديدية يربطها بعواصم عربية. وأوضح رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أن العرض قوبل برفض قاطع، مؤكداً أنه "لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال".
السلطة الفلسطينية ترفض عرضاً إسرائيلياً بإنشاء سكة حديد تربطها بعواصم عربية
رفضت السلطة الفلسطينية عرضاً إسرائيلياً للمشاركة في سكة حديدية، تربط فلسطين وإسرائيل بدول عربية / AFP
15 فبراير 2019

رفضت السلطة الفلسطينية عرضاً إسرائيلياً للمشاركة في سكة حديد، تربط فلسطين وإسرائيل بعدد من العواصم العربية.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر، الجمعة، إن "إسرائيل عرضت علينا المشاركة في سكة حديدية من جنين إلى حيفا، ومنها إلى العديد من العواصم العربية ورفضنا ذلك رفضاً قاطعاً"، مضيفاً "لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال".

وتابع "كسرة الخبز ليست بديلاً عن حرية الأوطان".

وتوقفت المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين قدامى، ووقف الاستيطان بالضفة الغربية.

وتحاول إسرائيل تعزيز فكرة التطبيع مع الدول العربية اقتصادياً وسياسياً قبل الوصول إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية، وهو ما يتنافى مع المبادرة العربية للسلام التي تنص على حل القضية الفلسطينية مقابل التطبيع الكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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