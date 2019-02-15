أعربت السفارة الأمريكية في أنقرة، عن دعمها للبيان الصادر عن الخارجية التركية حيال انتهاكات الصين بحق أتراك الأويغور في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) غربي الصين.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر الجمعة، إن "الولايات المتحدة تشاطر تقييم وزارة الخارجية التركية بشأن الأويغور".

وأوردت السفارة مقتطفات من بيان الخارجية التركية الذي أكد أن "الاعتقالات التعسفية التي طالت أكثر من مليون شخص من أتراك الأويغور، وحبسهم في معسكرات اعتقال، وتعرضهم للتعذيب وغسل أدمغتهم بالتوجيه الفكري والسياسي، ليست سراً".

ودعا المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، السبت، السلطات الصينية إلى "احترام حقوق الإنسان لأتراك الأويغور وإغلاق معسكرات الاعتقال"، مضيفاً أن انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الأويغور والأقليات المسلمة في الإقليم شهدت ازدياداً، لا سيما في العامين الماضيين.

وأصدرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومؤتمر الأويغور العالمي، الإثنين، بياناً مشتركاً طالبوا فيه بإرسال فريق مراقبة أممي إلى المنطقة لتقصّي الحقائق بشأن أوضاع الأويغور وبقية المسلمين المحتجزين في معسكرات اعتقال.