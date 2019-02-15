تنطلق في ألمانيا، الجمعة، فعاليات النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن، وتستمر فعاليات المؤتمر، الذي يُعد من أهم المؤتمرات التي تُتناول فيها القضايا الأمنية الدولية والإقليمية، حتى 17 فبراير/شباط الجاري.

ويتصدر ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أجندة أعمال المؤتمر هذا العام، إضافة إلى قضايا أخرى، على رأسها قضية تصاعد التيار الشعبوي المتطرف في أوروبا، ودفاع الاتحاد الأوروبي عن نفسه"، والتعاون العابر للأطلسي.

ومن المرتقب أن يناقش المؤتمر أيضاً مستقبل السياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي، وقضايا ذات صلة بروسيا وأوكرانيا، والشرق الأوسط، والصين، إلى جانب الحروب السيبرانية وتأثيرات التغيّر المناخي.

ومن المتوقع أن تتصدر جدول أعمال المؤتمر قضايا الحروب التجارية، والعلاقة بين السياسات التجارية والأمن، وآثار الابتكارات التكنولوجية على الأمن.