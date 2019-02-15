سياسة
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بومبيو وموغيريني يبحثان قضايا دولية في بروكسل
اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بروكسل، الجمعة، بعد يوم من اتهام نائب الرئيس الأمريكي حلفاء واشنطن الأوروبيين بمحاولة تقويض العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.
بومبيو وموغيريني يبحثان قضايا دولية في بروكسل
بومبيو وموغيريني بحثا الأوضاع في فنزويلا وسوريا وأفغانستان دون التطرق إلى الملف الإيراني / Reuters
15 فبراير 2019

بحثت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأوضاع في فنزويلا وسوريا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية وأوكرانيا.

وأوضح بيان صادر عن مكتب موغيريني، أن المسؤولة الأوروبية التقت بومبيو في العاصمة البلجيكية بروكسل، وبحثا التعاون عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وكان اجتماع بومبيو مع موغيريني مقرراً قبل انتقادات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للقوى الأوروبية خلال مؤتمر وارسو، الخميس، وقوله إن أوروبا تحاول تقويض العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.

ولم ترد موغيريني على سؤال من الصحفيين حول رأيها في تصريحات بنس خلال مؤتمر وارسو. ولم يتطرق بيان مكتب موغيريني إلى الملف الإيراني النووي الذي تختلف فيه وجهات نظر الجانبين.

في سياق آخر، أوضح البيان أن الجانبين تناولا "التحول الديمقراطي" في فنزويلا، والجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي في سوريا وأفغانستان، وتطهير شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، والمستجدات في أوكرانيا وغربي منطقة البلقان.

ولم تشارك موغيريني في مؤتمر وارسو، وقالت في تصريح صحفي، الخميس "هنالك قضايا يشاطر الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الرأي فيها، وقضايا أخرى يختلفان عليها".

وأضافت موغيريني أن لدى الاتحاد الأوروبي آراء مختلفة عن الولايات المتحدة حيال الاتفاق النووي مع إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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