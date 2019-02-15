سياسة
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اشتباه في نشاط لطائرة مسيّرة يعلّق جزئياً حركة الطيران في مطار دبي
عُلّقت حركة الإقلاع في مطار دبي لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة بحسب حكومة دبي، بعد اشتباه في نشاط لطائرة مسيّرة غير مصرح بها، وحذرت هيئة الطيران المدني الإماراتي من استخدام هذا النوع من الطائرات من دون اتباع المسارات الموضوعة لها.
اشتباه في نشاط لطائرة مسيّرة يعلّق جزئياً حركة الطيران في مطار دبي
حركة الإقلاع في مطار دبي تعود إلى طبيعتها / AP
15 فبراير 2019

استؤنفت رحلات الإقلاع من مطار دبي بعد تعليق دام حوالي 30 دقيقة، للاشتباه في نشاط طائرات مسيّرة غير مصرّح بها، حسب ما قال المتحدث باسم المطار في تصريح لوكالة رويترز.

وقالت هيئة الطيران المدني الإماراتي "التحقيق جارٍ في واقعة الطائرة المسيّرة، ولدينا تعليمات واضحة للتعامل مع هذا النوع من الطائرات"، وأشارت إلى أن "الإغلاق كان جزئياً فقط في منطقة إقلاع الطائرات، والركاب بقوا في طائراتهم خلال فترة التعليق".

ونقلت قناة العربية عن حكومة دبي أن "إجراءات تعليق الطيران كانت احترازية لضمان أمن المسافرين، وفترة التعليق للرحلات في مطار دبي لم تتعدّ 30 دقيقة".

وقال بيان هيئة الطيران المدني الإماراتي إن "الأولوية لدينا دائماً هي لسلامة المسافرين، ولدينا خريطة تفاعلية لتوضيح المسارات المسموحة للطائرات بدون طيار"، وتحدث عن "عقوبات شديدة للمخالفين لمسارات الطائرات بدون طيار"، مشيراً إلى أن "إجراءات التسجيل لمستخدمي هذه الطائرات واضحة وبسيطة".

وكان بيان صادر عن مطار دبي أشار إلى "استئناف رحلات الإقلاع من المطار بشكل طبيعي بعد تعليق استمر من الساعة 10:13 صباحاً إلى 10:45".

وكانت جماعة الحوثي زعمت مراراً عام 2018 استهداف مطاري دبي وأبوظبي وتعليق حركة الطيران فيهما، إلا أن هيئة المطار المدني الإماراتية نفت حينها أي تعليق أو هجوم، ووضعت مزاعم جماعة الحوثي في إطار الإشاعات المقصودة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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